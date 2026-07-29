ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 6% وسط تصاعد توترات الشرق الاوسط

وأظهرت بيانات التداول ارتفاع خام غرب الوسيط (WTI) إلى 84.22 دولاراً للبرميل، بزيادة بلغت 4.96 دولارات أو 6.26%، فيما صعد إلى 89.62 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 5.53 دولارات أو 6.58%.وجاءت هذه المكاسب بعد تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط، إثر الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع لفصائل داخل ، وتوعد الرئيس الأمريكي بـ"تلقين درساً قاسياً"، مؤكداً أن بلاده "ستضرب إيران بقوة" عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف القوات الأمريكية في .