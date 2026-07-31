اول تعليق من النفط على حريق حقل الاحدب

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم فرهود لـ ، ان "حريق حقل الاحدب النفطي في مسيطر عليه وتتم مكافحته بدون تسرب اي غازات سامة".وأضاف ان "عملية الانتاج في الحقل لم تتأثر"، مشيرا الى ان "الحريق حدث في احواض التبخير للمخلفات النفطية".