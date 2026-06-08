بعد التصعيد الأخير في المنطقة.. أسعار النفط ترتفع لأكثر من 3%

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل بعد أن شنت (إسرائيل) أمس الأحد غارات جديدة على على الرغم من الهدنة بين البلدين وتبادل الهجمات بين و(إسرائيل)، مما أدى إلى تضاؤل الآمال في إنهاء الحرب على نطاق أوسع واستئناف تدفق النفط الخام عبر .وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي 3.27 دولار، أو 3.61%، لتصل إلى 93.81 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت 3.49 دولار، أو 3.75 %، لتصل إلى 96.58 دولاراً للبرميل.