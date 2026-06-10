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3 شروط "تعجيزية" من الشركات الأجنبية لاستئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان
اقتصاد
2026-06-10 | 04:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,317 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي
نبيل المرسومي
عن قائمة المطالب والشروط التي وضعتها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في
إقليم كردستان
مقابل الموافقة على استئناف عمليات الإنتاج والتصدير.
أبرز الشروط:
الأمن أولاً: طالبت الشركات بتوفير حماية أمنية مشددة لحقول وآبار النفط، وضرورة تحصينها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، لضمان سلامة المنشآت والكوادر الفنية والمهندسين الأجانب.
ضمان المستحقات الجارية: اشترطت الشركات وضع آلية مالية واضحة وموثوقة تضمن دفع مستحقاتها الجارية بانتظام بمجرد استئناف التصدير، على أن تتماشى هذه الآلية مع بنود تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
تسوية الديون المتراكمة: أكدت الشركات ضرورة الالتزام بجدولة وتسديد القروض والمستحقات المالية القديمة المتراكمة، وفي مقدمتها ديون
شركة النفط
النرويجية
(DNO)، التي أعلنت في وقت سابق توقفها التام عن الإنتاج والتصدير حتى حل أزمة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
وتضع هذه الشروط – بحسب مراقبين – الكرة في ملعب
الحكومة الاتحادية
وحكومة الإقليم للوصول إلى تسوية نهائية تنهي حالة الجمود النفطي التي تشهدها المنطقة منذ فترة طويلة.
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النفط النرويجي
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سومرية نيوز
شركة النفط
النرويجية
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