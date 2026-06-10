وزير المالية يوجه بإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الأسيكودا الشهر المقبل

وذكر بيان للوزارة، ان الوزير "ترأس اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ مشروع نظام الأسيكودا، بحضور مدير عام للكمارك ثامر ، وممثلي للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وعدد من المختصين والفنيين المعنيين بالمشروع".وشهد الاجتماع "استعراض نسب الإنجاز المتحققة ضمن مراحل تنفيذ المشروع، ومناقشة المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بالمرحلة الثالثة، حيث وجه الوزير بإطلاقها مطلع الشهر المقبل، بما يدعم جهود تطوير العمل الكمركي وتعزيز التحول الرقمي في المنافذ والمراكز الكمركية".وأكد أن "مشروع الأسيكودا يمثل أحد المرتكزات الأساسية في تحديث الإدارة الكمركية، لما يوفره من أدوات تسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والرقابة، ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجاباً على الإيرادات غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال".