مع إعلان نية ترامب التصعيد ضد إيران.. النفط يحلق

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط تسليم يوليو بنسبة 1.43% لتصل إلى 89.46 دولارًا للبرميل.كما صعدت تسليم أغسطس بنسبة 1.13% مسجلة 92.48 دولارًا للبرميل، مواصلة مكاسبها في الأسواق العالمية.وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات التي أكد فيها أنه يعتزم إصدار أوامر لتنفيذ ضربات جديدة تستهدف منشآت الطاقة والجسور في ، مشيرًا إلى أن لا تزال تماطل في مسار المفاوضات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية ودعم الأسعار نحو مزيد من الصعود.