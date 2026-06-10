ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق التداولات

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي امام الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، تراجعاً في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق التداولات.



سعر البيع: 155.000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 154.000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 154.750 ديناراً لكل 100 دولار

سعر الشراء: 154.650 ديناراً مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 155.000 دينار مقابل 100 دولارسعر الشراء: 154.000 دينار مقابل 100 دولار.سعر البيع: 154.750 ديناراً لكل 100 دولارسعر الشراء: 154.650 ديناراً مقابل 100 دولار.