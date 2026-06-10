توجه حكومي لإعداد رؤية اقتصادية شاملة للعراق حتى عام 2050

وذكر بيان لمكتب ، انه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة الأطر العامة لعمل المجلس، وآليات تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المالية والنقدية، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".وأكد رئيس "أهمية المجلس، الذي سيشكل إطاراً مؤسسياً فاعلاً لتعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية في ، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي ودعم مسارات التنمية ويعزز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه نحو إعداد رؤية اقتصادية شاملة للعراق حتى عام 2050، تستند إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع كفاءة ".وشهد الاجتماع التأكيد على "أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات المعنية لضمان تحقيق الاستقرار المالي، ومواجهة التحديات الاقتصادية، ووضع السياسات الكفيلة بالحفاظ على سلامة ، وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات المحلية والدولية".