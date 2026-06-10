ارتفاع بأسعار النفط بعد تصريحات ترامب الجديدة

وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.43% إلى 89.46 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.13% إلى 92.48 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أنه بصدد إصدار أوامره بتوجيه ضربات جديدة لمواقع الطاقة والجسور في ، في ظل مماطلة الإيرانيين بعملية التفاوض.