ارتفاع معدل التضخم في أمريكا إلى 4.2 بالمئة في أيار الماضي

وقال المكتب، في بيان، إن "معدل التضخم ارتفع في ، إلى 4.2 بالمئة خلال أيار الماضي، على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى له منذ 3 سنوات".وأضاف ان "هذه النسبة التي تعد الأعلى منذ أبريل/نيسان 2023 (بلغت حينها 4.9 بالمئة)، جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة التي زادت 23.5 بالمئة، بسبب تداعيات حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على ".وتابع أن "مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5 بالمئة خلال مايو الماضي على أساس شهري".وتشهد أسعار النفط ارتفاعا متواصلا بفعل التوتر في الشرق الأوسط والتهديدات التي تطال سلامة الملاحة في ، وسط حالة الغموض المحيطة بالمفاوضات بين وطهران، ما تسبب في تقلبات حادة بالأسواق العالمية.