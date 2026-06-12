انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 87.33 دولاراً للبرميل

وذكرت وسائل إعلام أن " انخفضت إلى 87.33 دولارًا للبرميل".وأكد ، اليوم الجمعة، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد باتت أقرب من أي وقت مضى.وقال عراقجي في تصريحات صحفية: إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد باتت أقرب من أي وقت مضى".وأضاف أنه "إلى حين استكمال مذكرة التفاهم بشكل نهائي، على وسائل الإعلام الامتناع عن الخوض في التكهنات بشأن محتواها".