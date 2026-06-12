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انخفاض العقود الآجلة لخام برنت إلى 87.33 دولاراً للبرميل
اقتصاد
2026-06-12 | 16:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
79 شوهد
انخفضت
العقود الآجلة لخام برنت
، اليوم الجمعة، إلى 87.33 دولارًا للبرميل.
وذكرت وسائل إعلام أن "
العقود الآجلة لخام برنت
انخفضت إلى 87.33 دولارًا للبرميل".
وأكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، اليوم الجمعة، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد باتت أقرب من أي وق
ت مضى.
وقال عراقجي في تصريحات صحفية: إن "مذكرة تفاهم إسلام آباد باتت أقرب من أي وقت مضى".
وأضاف أنه "إلى حين استكمال مذكرة التفاهم بشكل نهائي، على وسائل الإعلام الامتناع عن الخوض في التكهنات بشأن محتواها".
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