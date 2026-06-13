خام البصرة يواصل الخسائر مع تراجع أسعار النفط العالمي

وسجل خام الثقيل العراقي انخفاضاً في آخر جلسة تداول بمقدار 2.68 دولار، ليغلق عند 58.14 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنسبة 4.41% على أساس يومي، فيما بلغت خسارته الأسبوعية 11.14 دولاراً، ما يعادل 19.16% مقارنة ببداية الأسبوع.كما تراجع خام البصرة المتوسط بمقدار 2.68 دولار ليصل إلى 60.24 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 4.26% في آخر جلسة، بينما سجل خسارة أسبوعية بلغت 11.14 دولاراً، أي ما يعادل 18.49%.وعالمياً، انخفض بمقدار 3.05 دولارات ليبلغ 87.33 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنسبة 3.37%، فيما هبط خام غرب الوسيط الأمريكي بمقدار 2.83 دولار ليستقر عند 84.88 دولاراً للبرميل بانخفاض نسبته 3.23%.