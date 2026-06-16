سعر خام برنت ينخفض إلى أقل من 79 دولارا للبرميل

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر أغسطس لنفط بنسبة 5.04% مقارنة بالإغلاق السابق ليصل إلى 78.97 دولار للبرميل.وبهذا يتراجع هذا المؤشر دون مستوى 79 دولارا لأول مرة منذ 3 مارس، كما انخفضت قيمة العقود الآجلة لشهر يوليو لخام غرب الوسيط (WTI) بنسبة 5.78% لتصل إلى 76.08 دولار.ويعود التراجع الحاد لأسعار النفط (خام دون 79 دولارا وخام غرب تكساس دون 77 دولارا) إلى الانفراجة السياسية الكبرى في الشرق الأوسط وتوقعات عودة الإمدادات النفطية.وهبطت الأسعار أمس الاثنين بنحو 5% لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس 2026، بعد إعلان الرئيس الأمريكي توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب على ، لكن لم تكشف التفاصيل الكاملة للمذكرة.