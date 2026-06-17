ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار ببغداد اليوم الأربعاء

سجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في سعر صرف بلغ 156,000 دينار عراقي لكل 100 دولار. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كان سعر الصرف ليوم أمس الثلاثاء قد توقف عند 154,900 دينار لكل 100 دولار.انعكس هذا الارتفاع أيضاً على أسواق الصيرفة المحلية في بغداد، حيث وصلت أسعار الصرف إلى المستويات التالية:سعر البيع: بلغ 156,500 دينار عراقي لكل 100 دولار.سعر الشراء: بلغ 155,500 دينار عراقي لكل 100 دولار.