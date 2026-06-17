صعود جديد لأسعار الذهب في أسواق بغداد

شهدت أسواق الجملة في ببغداد استقراراً نسبياً في اتجاه الأسعار نحو الصعود، حيث جاءت على النحو التالي:سجل سعر البيع 948 ألف دينار للمثقال الواحد، بينما بلغ سعر الشراء 944 ألف دينار، مقارنة بـ 943 ألف دينار ليوم أمس الثلاثاء.سجل سعر البيع 918 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 914 ألف دينار للمثقال الواحد.تباينت الأسعار في محال الصاغة (المفرد) في نتيجة لاختلاف كلف المصنعية، حيث تراوحت الأسعار كالآتي:تراوح سعر بيع المثقال الواحد بين 950 و960 ألف دينار.تراوح سعر بيع المثقال الواحد بين 920 و930 ألف دينار.