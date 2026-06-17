الدولار يشهد ارتفاعا كبيرا ويلامس الـ157 الفا

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في التعاملات المسائية ليلامس الـ157 الفا.



فيما سجل سعر الشراء 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في 156750 ديناراً مقابل 100 دولار.فيما سجل سعر الشراء 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.