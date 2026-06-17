المركزي العراقي ينفي كتاباً مزوراً حول تغيير سعر الصرف

وحذر البنك في بيان، "من التعاطي مع الأخبار المضلّلة، كاشفاً عن رصد وثيقة مزورة متداولة تزعم تقديم طلب من إلى في لتغيير سعر الصرف إلى (1600) دينار للدولار الواحد".ودعا البنك وسائل الإعلام والمواطنين إلى "توخي الدقة واعتماد الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية والحصرية الصادرة عن ".