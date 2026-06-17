تراجع حاد بمخزونات النفط الأمريكية يفوق التوقعات ويدفع الأسعار للارتفاع

وأوضحت البيانات أن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار 8.3 مليون برميل لتصل إلى 418.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 حزيران، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 4.6 مليون برميل فقط.كما سجلت مخزونات بولاية أوكلاهوما انخفاضاً بنحو 1.6 مليون برميل، في حين ارتفعت عمليات تكرير الخام إلى 230 ألف برميل يومياً، مع صعود معدلات تشغيل إلى 96.7%.وفي المشتقات النفطية، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 906 آلاف برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو مليون برميل، مخالفـة توقعات بانخفاضها.وعلى خلفية هذه البيانات، ارتفعت أسعار النفط، حيث صعد إلى 80.32 دولاراً للبرميل، فيما بلغ خام غرب الوسيط 77.55 دولاراً للبرميل.