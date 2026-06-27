مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العراقية

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 870 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 865 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 890 و900 الف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.