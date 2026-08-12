إدارة ترامب تطرح 81 مليون فدان للتنقيب عن النفط والغاز

وتأتي الخطوة ضمن خطة لتعزيز إنتاج الطاقة محلياً من خلال مزادات منتظمة لتأجير المناطق البحرية، وتعد ثاني صفقة من هذا النوع منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع ، والثالثة ضمن 30 مزاداً ينص عليها قانون خفض والإنفاق الذي أقره عام 2025.وستعرض 15,100 قطعة غير مؤجرة تقع قبالة السواحل الأميركية، ضمن الجرف الخارجي، فيما تتراوح مسافات القطع عن الساحل بين 3 و231 ميلاً، وأعماق المياه بين 9 أقدام وأكثر من 11 ألف قدم.وبحسب وثيقة ما قبل البيع، قدمت 12 شركة 69 عرضاً على مساحة تبلغ نحو 330 ألف فدان، أي ما يعادل 0.4% فقط من إجمالي المساحة المعروضة.وكان المزاد السابق في مارس قد سجل عروضاً مرتفعة بنحو 47 مليون دولار لـ25 قطعة تمتد على نحو 141 ألف فدان، مقارنة بـ279.4 مليون دولار في المزاد الأول الذي أُجري في .ويمثل الإنتاج البحري نحو 15% من إنتاج النفط الأميركي، لكنه يواجه منافسة من حقول النفط الصخري البرية بسبب ارتفاع تكاليفه وطول الفترة اللازمة لبدء الإنتاج.ومن المقرر بث عملية العروض علناً عبر الإنترنت، فيما تتولى إدارة المعادن البحرية تنظيم المزاد.