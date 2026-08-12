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إدارة ترامب تطرح 81 مليون فدان للتنقيب عن النفط والغاز
اقتصاد
2026-08-12 | 09:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
146 شوهد
تطرح
إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، أكثر من 81 مليون فدان في
خليج المكسيك
، الذي أعادت
واشنطن
تسميته "خليج أمريكا"، أمام شركات التنقيب عن النفط والغاز.
وتأتي الخطوة ضمن خطة لتعزيز إنتاج الطاقة محلياً من خلال مزادات منتظمة لتأجير المناطق البحرية، وتعد ثاني صفقة من هذا النوع منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع
إيران
، والثالثة ضمن 30 مزاداً ينص عليها قانون خفض
الضرائب
والإنفاق الذي أقره
ترامب
عام 2025.
وستعرض
وزارة الداخلية
15,100 قطعة غير مؤجرة تقع قبالة السواحل الأميركية، ضمن الجرف
القاري
الخارجي، فيما تتراوح مسافات القطع عن الساحل بين 3 و231 ميلاً، وأعماق المياه بين 9 أقدام وأكثر من 11 ألف قدم.
وبحسب وثيقة ما قبل البيع، قدمت 12 شركة 69 عرضاً على مساحة تبلغ نحو 330 ألف فدان، أي ما يعادل 0.4% فقط من إجمالي المساحة المعروضة.
وكان المزاد السابق في مارس قد سجل عروضاً مرتفعة بنحو 47 مليون دولار لـ25 قطعة تمتد على نحو 141 ألف فدان، مقارنة بـ279.4 مليون دولار في المزاد الأول الذي أُجري في
ديسمبر
.
ويمثل الإنتاج البحري نحو 15% من إنتاج النفط الأميركي، لكنه يواجه منافسة من حقول النفط الصخري البرية بسبب ارتفاع تكاليفه وطول الفترة اللازمة لبدء الإنتاج.
ومن المقرر بث عملية
قراءة
العروض علناً عبر الإنترنت، فيما تتولى إدارة المعادن البحرية تنظيم المزاد.
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