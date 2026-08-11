وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب تطورات اتفاق أميركا وإيران

وارتفع بنسبة 0.19% عند الفتح، كما صعد مؤشر بنسبة 0.25%، فيما تراجع داو بشكل طفيف بنسبة 0.03%.وجاءت التحركات بعد تصريحات لوزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، أشار فيها إلى قرب التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع إعلان أن المحادثات بين وسلطنة عُمان وصلت إلى مرحلة متقدمة.وفي أسواق الطاقة، تراجعت بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها خلال أسبوع، مع تزايد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات ويفتح الطريق أمام إعادة فتح .ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تؤثر في توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع وانعكاساته على التضخم والاقتصاد العالمي.