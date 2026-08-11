الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار.. أسعار جديدة تختلف عن الامس

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 153,750 دينارًا مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 152,750 دينارًا.

