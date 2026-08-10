أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بنسبة 11%

دلت بيانات بورصة ICE في على أن أسعار الغاز الأوروبية ارتفعت بشكل متسارع مساء الاثنين، لتصل إلى 11%، وبلغت 734 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر سبتمبر (الأقرب) على مؤشر TTF (أكبر مركز توزيع في أوروبا، ويقع في هولندا) عند 670.10 دولار (بارتفاع 1.1%). ويبلغ أدنى سعر حاليا 666.40 دولار (بارتفاع 0.6%)، بينما يبلغ أعلى سعر 740.80 دولار (بارتفاع 11.8%).

وبلغ السعر 734.4 دولار (بزيادة قدرها 10.8%)، وتستند هذه التغيرات السعرية إلى السعر التقديري لليوم السابق البالغ 662.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز في أوروبا، فقد ارتفع متوسط أسعار البورصات في مارس بنسبة تقارب 60% مقارنة بشهر فبراير، متجاوزا 600 دولار لكل ألف متر مكعب.

وطوال كل هذه الأشهر، ظلت الأسعار متقلبة، وبحلول نهاية تموز، قفزت الأسعار المقدرة بنسبة 20% تقريبا مقارنة بالشهر السابق، بمتوسط 637.5 دولار لكل ألف متر مكعب.