سعر خام برنت يرتفع فوق 87 دولارا للبرميل

وارتـفع سعر لـشهـر تشرين الأول بنسبة 3.99% مقارنة بالإغلاق الـسابق، ليـصل إلى 86.88 دولار للـبرميل، وقبل دقائق معدودات ارتفع المؤشّـر فـوق 87 دولارا للمـرّة الأولى مـنذ 31 تموز الماضي.وفـي الـوقـت نفـسه، ارتفـعت الـعـقـود الآجـلـة لخام غـرب تـكـسـاس الـوسـيـط (WTI) لـشـهـر أيلول بـنـسـبـة 3.97%، لـتـصـل إلـى 81.28 دولار للبرميل.ويعود هذا الارتفاع الحاد في أسعار النفط (بنسبة ناهزت 4%) بشكل رئيسي إلى عوامل جيوسياسية واقتصادية متزامنة تضغط على معروض الطاقة العالمي، وأهمها تعقّد مفاوضات .