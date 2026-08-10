المتحدث باسم الحكومة: لا صحة لإبلاغ العراق بالقصف السعودي

وقال العبودي في تصريحات تابعتها ، ان " الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقرات "، لافتا الى ان " كلف رفع مذكرة الى حول القصف على مقرات الحشد الشعبي".وتابع، ان " الحكومة تعمل على تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدرات "، مشيرا الى ان " الحوارات لتذليل العقبات بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة والدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق المحدد في نهاية أيلول".