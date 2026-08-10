بعد توقعات المالية النيابية باحتمالية توزيع الرواتب كل 45 يوما.. تصريح جديد بشان الرواتب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
النّار بالنّار
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رواتب الموظفين بين 45 يوماً والنفي.. هل تتحول الأزمة المالية إلى أزمة مواعيد؟
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572695-639219408498234884.jpeg
بعد توقعات المالية النيابية باحتمالية توزيع الرواتب كل 45 يوما.. تصريح جديد بشان الرواتب
محليات
2026-08-10 | 02:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
15,576 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
نفت
اللجنة القانونية
النيابية، اليوم الاثنين، اعتماد مدة (45) يوماً لتوزيع رواتب الموظفين، مؤكدة أنَّ تأخر الصرف نتيجة الأزمة المالية لا يعني تغيير
الاستحقاق
الشهري للموظف.
وقال عضو
اللجنة القانونية
النيابية،
محمد جاسم الخفاجي
، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إنَّ "اللجنة ستتبنى خلال الأيام المقبلة مقترح خفض الرواتب وتحديد وتنظيم رواتب الرئاسات"، مبيناً أنَّ "هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز ثقة المواطن وشعوره بوجود إصلاح حقيقة ".
وأكد، أنَّ "البدء بالإصلاح يجب أن يكون من الرئاسات والدرجات العليا من درجة وزير فما دون وصولاً إلى
المدير العام
قبل الانتقال إلى بقية الموظفين وبما يحقق الإنصاف".
ونفى
الخفاجي
صحة ما يتداول من شائعات بشأن "توزيع الرواتب كل (45) يوماً"، موضحاً أنَّ "تأخر صرف الراتب لا يعني أنَّ الشهر تحول إلى هذه المدة، وإنما هناك تأخير في الصرف نتيجة الوضع المالي".
وأكد أنَّ "الموظف يبقى مستحقاً لراتبه عن 12 شهراً، ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك".
وأشار، إلى أنَّ "الأزمة المالية موجودة بالفعل وقد تتسبب بتأخر صرف الرواتب"، مبيناً أنَّ "هناك دوائر لم تتسلم رواتب موظفيها حتى الآن بسبب عدم استقرار الوضع المالي، إلا أنَّ ذلك لا يغير من
الاستحقاق
الشهري للموظف".
وأكد أنَّ "معالجة الأزمة لا تحتاج بالضرورة إلى قانون جديد؛ وإنما إلى إيقاف هدر المال العام والفساد في دوائر الدولة"، لافتاً إلى "وجود هدر كبير في المناقصات وعمليات الشراء، فضلاً عن ملفات أخرى يمكن معالجتها من خلال القانون والرقابة".
وبيّن، أنَّ "سلّم الرواتب العادل يمكن أن يسهم في معالجة جانب من المشكلة في ظل وجود رواتب متدنية جداً مقابل رواتب مرتفعة"، موضحاً أنَّ "تحقيق التوازن يحتاج إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب في حين أنَّ زيادة الرواتب المنخفضة مع الإبقاء على الرواتب العالية ستتطلب أموالاً إضافية كبيرة".
ولفت الخفاجي، إلى "أهمية رفع الإيرادات غير النفطية"، مبيناً أنها "تمثل مورداً مساعداً للاقتصاد لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً عن الإيرادات النفطية".
وذكر أنَّ "معالجة الوضع المالي تتطلب وقف الهدر والفساد وإصلاح سلم الرواتب وتحقيق توازن بين الرواتب والتخصيصات".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
اللجنة المالية: توزيع رواتب الموظفين قد يتأخر وممكن ان يصل الى 45 يوماً
12:37 | 2026-08-09
مالية البرلمان تعلق بشأن تأخر صرف الرواتب
09:54 | 2026-07-27
رواتب الموظفين بين 45 يوماً والنفي.. هل تتحول الأزمة المالية إلى أزمة مواعيد؟
12:30 | 2026-08-10
لتأمين الرواتب.. وزارة المالية تصدر توجيهاً
09:29 | 2026-05-20
رواتب
موظفين
محمد جاسم الخفاجي
اللجنة القانونية
السومرية نيوز
المدير العام
لجنة القانون
سومرية نيوز
محمد جاسم
الاستحقاق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد توقعات المالية النيابية باحتمالية توزيع الرواتب كل 45 يوما.. تصريح جديد بشان الرواتب
محليات
42.02%
02:36 | 2026-08-10
بعد توقعات المالية النيابية باحتمالية توزيع الرواتب كل 45 يوما.. تصريح جديد بشان الرواتب
02:36 | 2026-08-10
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار العراقي
اقتصاد
23.21%
09:50 | 2026-08-09
الدولار يواصل الارتفاع امام الدينار العراقي
09:50 | 2026-08-09
قرار يخص تعطيل الدوام في المدارس
محليات
19.68%
13:28 | 2026-08-09
قرار يخص تعطيل الدوام في المدارس
13:28 | 2026-08-09
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم
اقتصاد
15.09%
04:03 | 2026-08-10
بين الارتفاع والانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم
04:03 | 2026-08-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-10
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-10
ناس وناس
بغداد السنك - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٧ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-08-2026 | 2026
01:00 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
Live Talk
تطوير المناهج التربوية وتنظيم الامتحانات في العراق - الحلقة ٨٦ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-09
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
اخترنا لك
بغداد.. القبض على شخصين أقدما على رمي زجاجة حارقة على دار سكنية
13:30 | 2026-08-10
غرامات بالملايين تلاحق لوحات بغداد والمحافظات في كردستان.. حجز المركبات وتراكم ديون السرعة
13:08 | 2026-08-10
هيئة الاعلام تصدر أمراً فورياً بإيقاف مبيعات شرائح الهاتف النقال عبر الوكلاء في الإقليم
13:03 | 2026-08-10
الاتصالات: لا يوجد أي إطفاء قسري لخدمة الأبراج الواير ليس
12:31 | 2026-08-10
رواتب الموظفين بين 45 يوماً والنفي.. هل تتحول الأزمة المالية إلى أزمة مواعيد؟
12:30 | 2026-08-10
الإعمار تحدد 23 آب موعداً للتقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان
11:31 | 2026-08-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.