استئناف خط بصرة – دلهي

وقالت الشركة في بيان ورد لـ لسومرية نيوز، انه "تم استئناف تشغيل الخط الجوي بصرة_دلهي بين ودولة الهند ابتداءً من 18 الحالي وبواقع رحلة أسبوعيا كل يوم ثلاثاء".وذكرت الشركة ان "الخط الذي توقف مطلع آذار الماضي بفعل الظروف التي شهدتها المنطقة سيعاد تفعيله باستثمار حالة التهدئة ونظرا لزيادة طلبات السفر بين البلدين"، موضحة انها "تواصل زيادة عدد وجهاتها وتفعيل الخطوط ما بين المطارات العراقية والدولية حيث افتتحت واستأتفت أكثر من 10 خطوط خلال الشهرين الماضيين".