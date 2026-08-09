مصرع رجل بصعقة كهربائية شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمصرع رجل بصعقة كهربائية شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "رجلا لقي مصرعه، مساء اليوم، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية اثناء عملية مد اسلاك مولد ضمن منطقة البنوك".

وأضاف المصدر أنه "تم نقله الى الطب العدلي مع فتح تحقيق بالحادثة"، مشيرا الى أن "الحادثة هي الثانية المشابهة خلال اليوم".