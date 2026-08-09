قرار حكومي يخص الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ترأس، اليوم الأحد، الجلسة الرابعة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات"، مبينا انه "جرى بحث الشؤون الخدمية والاقتصادية والمعاشية الخاصة بالمحافظات، بحضور وزراء الخارجية، والمالية، والكهرباء، والعدل، والزراعة، والتربية، والموارد المائية، ومدير مجلس الوزراء، ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، وأمين ، ورئيس هيأة المستشارين وعدد من السادة المستشارين".وفي مجال تنظيم عمل المولدات الأهلية، أقر الاجتماع إيقاف منح الموافقات الخاصة بالحصص الوقودية للمولدات الأهلية، دون الرجوع الى ، أو الوقوف على رأيها، بجانب التنسيق بين وزارة النفط والجهة المعنية في محافظة بغداد لتنفيذ الموافقات التي تصدرها المحافظات أصولياً، لتعديل القدرة أو منح رخصة جديدة، وإلزام أمانة بغداد والدوائر البلدية بعدم منح موافقات لنصب مولدات أهلية جديدة، دون موافقة الجهة المختصة في محافظة بغداد.