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رئيس الوزراء يوافق على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية لصالح الأيتام
محليات
2026-08-09 | 11:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
308 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أعلنت
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، عن موافقة رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لصالح الأيتام في الدور الإيوائية.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "تم استحصال موافقة رئيس
مجلس الوزراء
على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لصالح الأيتام في الدور الإيوائية، ممن أكملوا سن الثامنة عشرة وتوافرت فيهم الشروط القانونية والبدنية".
وأكدت رئيسة الهيئة ذكرى
عبد الرحيم
، بحسب البيان، أن "هذه الموافقة تمثل ثمرة حقيقية لجهود الهيئة في متابعة قضايا الأيتام"، مشيرة إلى أن "تمكينهم وتوفير فرص تحفظ كرامتهم واستقرارهم يمثل أولوية في عمل الوزارة".
وأضافت أن "تخصيص هذه الدرجات سيسهم في فتح آفاق جديدة أمام الأيتام للحصول على مصدر رزق مستقر، ويعزز قدرتهم على بناء مستقبلهم والاعتماد على أنفسهم، فضلاً عن الاستفادة من طاقاتهم في خدمة الوطن".
وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة والوزارة بتمكين الأيتام ودعمهم، لتتحول معاناتهم إلى قصة نجاح، وتفتح أمامهم أبواب المستقبل بثقة وأمل جديد".
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