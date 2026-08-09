رئيس الوزراء يوافق على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية لصالح الأيتام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إنه "تم استحصال موافقة رئيس على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية ضمن ملاكات وزارتي الداخلية والدفاع لصالح الأيتام في الدور الإيوائية، ممن أكملوا سن الثامنة عشرة وتوافرت فيهم الشروط القانونية والبدنية".وأكدت رئيسة الهيئة ذكرى ، بحسب البيان، أن "هذه الموافقة تمثل ثمرة حقيقية لجهود الهيئة في متابعة قضايا الأيتام"، مشيرة إلى أن "تمكينهم وتوفير فرص تحفظ كرامتهم واستقرارهم يمثل أولوية في عمل الوزارة".وأضافت أن "تخصيص هذه الدرجات سيسهم في فتح آفاق جديدة أمام الأيتام للحصول على مصدر رزق مستقر، ويعزز قدرتهم على بناء مستقبلهم والاعتماد على أنفسهم، فضلاً عن الاستفادة من طاقاتهم في خدمة الوطن".وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة والوزارة بتمكين الأيتام ودعمهم، لتتحول معاناتهم إلى قصة نجاح، وتفتح أمامهم أبواب المستقبل بثقة وأمل جديد".