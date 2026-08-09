تحذير من كارثة بيئية في ميسان.. مطلب برلماني بزيادة الإطلاقات المائية

وقالت النائب عن الكتلة، ضحى السدخان، خلال مؤتمر صحفي عقدته في ، إن " شهدت نفوق أطنان من الأسماك والحيوانات التي يعتمد عليها المواطنون".وأضافت أن "الأهالي بدأوا يعانون من ظروف صعبة، من بينها تلوث الأنهر نتيجة قلة الإطلاقات المائية".ودعت السدخان، إلى "زيادة الإطلاقات المائية للمحافظة، للحد من تداعيات شح المياه وتجنب استمرار نفوق الأسماك والمواشي".