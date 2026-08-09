افتتاح مستشفى الأورام والطب النووي في نينوى

وشهد حفل الافتتاح حضوراً حكومياً وتخصصياً رفيعاً، ضم وكيل ، ومحافظ ، ومدير عام ، وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة، إلى جانب مدير الإشعاعية السيد غيدان، ومدير التعرض الشخصي الدكتور .ويشكل المستشفى إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في ؛ إذ أُثث وجهز بإمكانات متقدمة لتشخيص الأورام وعلاجها تخفيفاً عن كاهل المرضى وتنقلهم بين المحافظات. وتضمنت التجهيزات الميدانية للمستشفى:معجلات خطية (Linear Accelerators): لتقديم العلاج الإشعاعي المتقدم بدقة عالية.مفراس تماثلي (CT Simulator): لتحديد الأورام وتخطيط الجرعات الإشعاعية.33 غرفة رقود: مجهزة بالكامل لاستقبال المرضى وتوفير الرعاية الطبية لمستلمي العلاجات الإشعاعية والكيميائية.وأكد رئيس الهيأة الوطنية أن افتتاح هذا الصرح يجسد توجهات الدولة لتطوير التخصصية في نينوى والمحافظات المجاورة، مشدداً على أن الهيأة مستمرة في متابعة وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان الإشعاعي لحماية المرضى والملاكات الطبية والبيئة وفق الضوابط الوطنية والدولية.