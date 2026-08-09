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افتتاح مستشفى الأورام والطب النووي في نينوى

محليات

2026-08-09 | 07:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
افتتاح مستشفى الأورام والطب النووي في نينوى
117 شوهد

السومرية نيوز – محليات

شارك رئيس الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، فاضل حاوي مزبان، رفقة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة النووية حامد الباهلي، في افتتاح مستشفى الأورام والطب النووي بمحافظة نينوى.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً حكومياً وتخصصياً رفيعاً، ضم وكيل وزارة الصحة، ومحافظ نينوى، ومدير عام دائرة صحة نينوى، وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة، إلى جانب مدير مديرية الرقابة الإشعاعية السيد عز الدين غيدان، ومدير مديرية مراقبة التعرض الشخصي الدكتور عامر عبد الله.

ويشكل المستشفى إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في الموصل؛ إذ أُثث وجهز بإمكانات متقدمة لتشخيص الأورام وعلاجها تخفيفاً عن كاهل المرضى وتنقلهم بين المحافظات. وتضمنت التجهيزات الميدانية للمستشفى:
معجلات خطية (Linear Accelerators): لتقديم العلاج الإشعاعي المتقدم بدقة عالية.
مفراس تماثلي (CT Simulator): لتحديد الأورام وتخطيط الجرعات الإشعاعية.
33 غرفة رقود: مجهزة بالكامل لاستقبال المرضى وتوفير الرعاية الطبية لمستلمي العلاجات الإشعاعية والكيميائية.

وأكد رئيس الهيأة الوطنية أن افتتاح هذا الصرح يجسد توجهات الدولة لتطوير الخدمات الطبية التخصصية في نينوى والمحافظات المجاورة، مشدداً على أن الهيأة مستمرة في متابعة وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان الإشعاعي لحماية المرضى والملاكات الطبية والبيئة وفق الضوابط الوطنية والدولية.
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