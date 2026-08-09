اللجنة المشرفة على الشعيرة النبوية تعلن جاهزيتها لإحياء ذكرى وفاة النبي (ص)

وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته بتاريخ 25 صفر الخير 1448 هـ، وجود تنسيق عالي المستوى ومستمر مع والدوائر ذات العلاقة، بالإضافة إلى التعاون المباشر مع المواكب الخدمية المنتشرة على طول الطرق المؤدية إلى .خطط الخدمة والتأمينوأوضحت اللجنة أن خطتها تتضمن العمل على تحقيق المحاور التالية:الأمن والسلامة: توفير أقصى درجات الحماية للزائرين.الإطعام والخدمات: تقديم الطعام والشراب على مدار الساعة.النقل والتفويج: تنظيم وتسهيل وسائل النقل لحركة الوافدين.الرعاية الصحية والإرشادية: تقديم الدعم الطبي والإرشادي والخدمي الشامل.وشددت اللجنة على أهمية أن تحمل الشعارات المرفوعة خلال الزيارة طابع العزاء والمواساة، لتعكس روح المناسبة وحرمتها.ولضمان تنظيم وإدارة أعمال الزيارة، أعلنت اللجنة المشرفة عن تشكيل ست لجان فرعية متخصصة تشمل: ، ، اللجنة الخدمية، لجنة التفويج والنقل، ، ولجنة الإرشاد العام.