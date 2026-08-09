التربية تحدد مواعيد العام الدراسي الجديد: الملاكات في 1 أيلول والطلبة في 20 منه

وذكر لوزير التربية، في بيان بتاريخ اليوم (9 آب 2026)، أن مباشرة الهيئات التعليمية والتدريسية في المدارس ستكون يوم الثلاثاء الموافق الأول من أيلول 2026، تمهيداً لإكمال الترتيبات الفنية والإدارية لاستقبال السنوية الدراسية.وأضاف البيان أن ينطلق العام الدراسي رسمياً للطلبة والتلاميذ في جميع المراحل يوم الأحد الموافق 20 أيلول 2026، داعياً للتربية في المحافظات كافة إلى استكمال استعداداتها اللوجستية والفنية وتهيئة المدارس والملاكات وفق التوقيتات المحددة.