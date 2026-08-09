تحركات لإكمال 5 جسور عابرة لنهر دجلة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "حزمتي مشاريع فك الاختناقات المرورية الأولى والثانية تتضمنان خمسة جسور عابرة لنهر ، هي جسر غزة الذي وصل إلى مراحل متقدمة جداً، إلا إن إنجازه متوقف على صرف ماتبقى من المبالغ المرصودة له، وكذلك والصرافية الثاني والكريمات".وأضاف أن "مشاريع الحزمتين شملتا أيضاً مشروع ربط جسر الطابقين بالمعلق والمنطقة الذي تم إنجاز جميع دعاماته مع تواصل أعمال تنصيب روافده الكونكريتية في باستخدام آليات تخصصية وتقنيات إنشائية تُطبق للمرة الأولى في البلاد، إذ لم يتبقَّ سوى الرافدة الأخيرة لاستكمال الأول البالغ طوله 110 أمتار".وتابع الصفار أن "هذا المشروع يعدُّ من أبرز مشاريع البنى التحتية في العاصمة، لما سيحققه من ربط مباشر بين جانبي ، فضلاً عن إسهامه وبشكل كبير في التخفيف من حدة الاختناقات المرورية عند جسر الطابقين والكرادة ومناطق عدة محيطة بهما".وأشار إلى أن "تأخر إنجاز هذه الجسور ناجم عن قلة التخصيصات التي أثرت على لإكمالها ضمن التوقيتات المحددة"، منوهاً بأن "الوزارة تعمل على إعداد الخطط الكفيلة بمواجهة التحديات المالية التي تحول دون إنهاء أعمالها وفق ما متاح من إمكانيات، كونها مشاريع مهمة للغاية في مجال النقل".وأكد المتحدث الرسمي باسم الإعمار في السياق ذاته، أن "الوزارة تمكنت من إنجاز أغلب مشاريع الحزمتين الأولى والثانية الخاصة بفك الاختناقات المرورية والبالغ عددها 16 مشروعاً، موزعاً بين جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة".