لمتابعي اخبار الطقس.. توقعات سارة نهاية الاسبوع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الإثنين سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد مع بعض الغيوم في أماكن متفرقة من ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات الى (40) كم/س في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى من البلاد مسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً حاراً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في وجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وأشارت إلى، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات الى (40) كم/س في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى من البلاد مسببة تصاعد الغبار فيها، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية والوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق".وذكرت أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً حاراً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".