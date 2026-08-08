مصدر: اعتقال رجل أعمال على خلفية ملفات فساد

أفاد مصدر مطلع، مساء السبت، باعتقال رجل أعمال على خلفية ملفات فساد في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية اعتقلت رجل الأعمال العراقي احد مقاولي خلفية ملفات فساد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وشهد في (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.