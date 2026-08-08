السيطرة على حريق "الصهريج" في سريع الشعلة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً اندلع في صهريج محمل بالوقود إثر حادث انقلاب على ضمن منطقة غربي العاصمة ، وذلك دون تسجيل أي إصابات بشرية".واضاف البيان أن "أربع فرق إطفاء تخصصية توجهت بشكل عاجل إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث نجحت الكوادر في تطويق النيران وإخمادها بدقة عالية، مما حال دون امتدادها أو وقوع خسائر في الأرواح".وتابع البيان: "وعقب إتمام عمليات السيطرة والتبريد، باشرت الفرق المعنية بحملة لتنظيف الطريق السريع ورفع مخلفات الحادث لضمان انسيابية الحركة المرورية وإعادة فتح الطريق أمام المركبات بشكل آمن".