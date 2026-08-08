الإطاحة بثلاثة متهمين وضبط 5 كغم من الكريستال في أربيل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بناءً على توجيه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ، تمكنت مديرية شؤون مخدرات ، وبالتنسيق العالي مع مديرية مكافحة مخدرات ، من توجيه ضربة أمنية مشتركة تؤكد تكامل الجهود في مواجهة شبكات الاتجار بالسموم المخدرة، أسفرت عن الإطاحة بثلاثة متهمين وضبط (5) كغم من مادة الكريستال المخدرة".وتابعت: "جاءت العملية عقب جهود أمنية ومعلوماتية مشتركة أسهمت في تحديد المتهمين ومتابعة تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود".