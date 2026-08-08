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اغلاق سريع الشعلة بسبب انقلاب صهريج واحتراق سيارات وانفجار خزاناتها
محليات
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانقلاب صهريج على سريع الشعلة في العاصمة بغداد، ما تسبب باحتراق عدد من المركبات.
2026-08-08 | 12:35
2026-08-08T12:35:31+00:00
Alsumaria Tv
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اغلاق سريع الشعلة بسبب انقلاب صهريج واحتراق سيارات وانفجار خزاناتها
1,984 شوهد
أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانقلاب صهريج على سريع الشعلة في العاصمة
بغداد
، ما تسبب باحتراق عدد من المركبات.
وقال المصدر لـ"
السومرية نيوز
"، إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل صهريج إثر انقلابه واشتعاله على سريع الشعلة، ما أسفر عن احتراق عدد من المركبات".
وتابع، أنه "تم اغلاق سريع الشعلة بسبب انفجار خزانات وقود"، مشيرا الى ان " شخصاً لقي مصرعه حرقاً نتيجة اندلاع النيران يعتقد بانه صاحب الصهريج".
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