اغلاق سريع الشعلة بسبب انقلاب صهريج واحتراق سيارات وانفجار خزاناتها

وقال المصدر لـ" "، إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل صهريج إثر انقلابه واشتعاله على سريع الشعلة، ما أسفر عن احتراق عدد من المركبات".وتابع، أنه "تم اغلاق سريع الشعلة بسبب انفجار خزانات وقود"، مشيرا الى ان " شخصاً لقي مصرعه حرقاً نتيجة اندلاع النيران يعتقد بانه صاحب الصهريج".