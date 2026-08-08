انهيار مبنى سكني في البصرة.. بحث مستمر عن مفقودة

وذكرت المديرية في بيان، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخلاء وإنقاذ العوائل السكنية الموجودة داخل المبنى، فيما تواصل فرقها المختصة عمليات البحث وسط أنقاض المبنى القديم والمتهالك، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة عناصر الإنقاذ.وأضافت أن عمليات الإنقاذ تجري بمتابعة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي ، وبإشراف ميداني من مدير دفاع مدني العميد لفتة، مع تسخير الإمكانات البشرية والفنية لتأمين موقع الحادث وتسريع عمليات البحث والإنقاذ.