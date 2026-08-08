شائعات الذكاء الاصطناعي تتصاعد في العراق

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة اللواء ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الشائعات الأمنية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب الشائعات الاقتصادية التي وصلت الى 9 بالمئة من أصل نسب الارتفاع التي وصلت الى 18 بالمئة"، مبيناً أن "مديرية الجرائم المعلوماتية تواصل يومياً نشاطاتها في متابعة هذه الحالات وإغلاق الحسابات والصفحات المخالفة وإلقاء القبض على المتهمين".وأضاف أن "ما تم رصده من محتوى مضلل جرى تحويله إلى مديرية الجرائم المعلوماتية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيراً إلى "رصد حالات لاستخدام تقنيات والفبركة، فضلاً عن إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة أو مقاطع تعود إلى دول أخرى".وأكد ميري أن "من أبرز المخاطر تتمثل في تعامل بعض المواطنين مع هذه الأخبار المضللة ومشاركتها من دون التحقق من صحتها".