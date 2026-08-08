انقطاع الماء عن مناطق في محافظة عراقية

ووفقا للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "أنبوب المياه الرئيسي بين ودوكان تعرض إلى كسر".وأضاف أن "الضرر سيؤدي إلى انقطاع المياه عن عدد من الأقضية والمناطق المحيطة بمحافظة السليمانية، من بينها وبازيان، لمدة لا تقل عن 48 ساعة".وأشار الى أن "الجهات الخدمية باشرت في اصلاح الانبوب بأسرع وقت ممكن".