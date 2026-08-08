آسياسيل توقع اتفاقية مباشرة مع Apple لتوفير أجهزة iPhone في متاجر آسياسيل في عموم العراق

آسياسيل تصبح المشغل الرسمي في الذي يدخل في اتفاقية مباشرة مع Apple لبيع منتجاتها.

وقّعت آسياسيل اتفاقية مباشرة مع Apple لتوفير أجهزة في متاجر آسياسيل في عموم — أجهزة أصلية، وضمان رسمي، والشبكة التي تدعمها، في مكان واحد.