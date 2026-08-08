كردستان تسمح بالتظليل 80 بالمئة.. والبرلمان مازال يبحث السماح بالتظليل 30 بالمئة

وفي ، أصدرت تعليمات جديدة بشأن منح تراخيص تظليل زجاج السيارات، تضمنت السماح بنسب تظليل تصل إلى أكثر من 80 بالمئة، إلى جانب النسب المعتمدة سابقاً، في خطوة من شأنها توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين بتظليل مركباتهم وفق الضوابط المحددة.وبحسب التعليمات الجديدة، يحق لجميع المواطنين التقديم للحصول على ترخيص التظليل، فيما تشمل الاستفادة أيضاً سيارات الأجرة التاكسي، ومركبات الحمل والشاحنات، فضلاً عن المركبات المسجلة بلوحات المحافظات العراقية الأخرى.وحددت وزارة الداخلية في إقليم جملة من الشروط للحصول على الترخيص، أبرزها أن "تكون المركبة مسجلة رسمياً باسم الشخص المتقدم، وأن يكون من في إقليم كردستان، بما يجعل منح الترخيص مرتبطاً بملكية المركبة وإقامة صاحبها".بين تعليمات الإقليم ومقترحاتوفي المقابل، كشفت ، عن أبرز المقترحات المقدمة لتعديل ، والتي تضمنت معالجة عدد من الملفات المرتبطة بحركة المركبات والمخالفات وإجازات السوق، من بينها ملف تظليل زجاج السيارات.وقال مدير المرور الفريق عدي سمير الحساني، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " المرور المعدل تمت مناقشته مع والدفاع"، مبيناً أن "المشروع تضمن مجموعة من المقترحات التي أعدتها المديرية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين".وأوضح الحساني أن "التعديلات المقترحة تتعلق، من بين أمور أخرى، بآلية منح إجازة السوق، مع الإبقاء على شرط إكمال المتقدم سن 18 عاماً، بالتزامن مع تطوير آلية الاختبار لتكون أكثر دقة وصعوبة".كما تضمنت المقترحات إعادة النظر في آلية الغرامات، من خلال تخفيضها إلى النصف ومن ثم إلى 25 بالمئة، مع إلغاء قرار تخفيض الغرامة عند تسديدها خلال ثلاثة أيام، فضلاً عن إلغاء نظام مضاعفة الغرامات.وفي ملف المخالفات المرورية، اقترحت العامة "رفع غرامة مخالفة السير بعكس الاتجاه إلى 500 ألف دينار"، فيما حدد مشروع القانون السرعات المسموح بها، لتصل أعلى سرعة إلى 140 كيلومتراً في الساعة على الطرق السريعة، و120 كيلومتراً في الساعة على الطرق الخارجية، و100 كيلومتر في الساعة على الطرق السريعة داخل المدن.التظليل.. نسبة محدودة مجاناً وأخرى بمقابللكن مقترح التظليل يبقى من أكثر البنود التي تحظى باهتمام المواطنين، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.وأوضح الحساني أن "المقترح يسمح بتظليل زجاج المركبة بنسبة أولى تتراوح بين 20 و30 بالمئة من دون مقابل مالي، على أن تكون مديرية المرور الجهة المسؤولة عن تنفيذ التظليل".وبحسب المقترح، فإن التظليل المجاني سيكون مميزاً بشعار مديرية المرور ولون أبيض، في حين سيكون التظليل الذي يتم مقابل مبالغ مالية باللون البني، بهدف التمييز بين النوعين.وتشير هذه المقترحات إلى توجه نحو تنظيم التظليل بدلاً من منعه بصورة مطلقة، مع وضع علامات مميزة تسمح للجهات المختصة بالتأكد من قانونية التظليل ونسبته.إجراءات موحدة بين بغداد وأربيلوفي مؤشر على محاولة إنهاء الاختلافات المتعلقة بالتظليل بين المركز وإقليم كردستان، أكد الحساني أن "مديرية المرور العامة عملت على توحيد الإجراءات مع مديرية المرور في الإقليم".وبيّن أن "التظليل المثبت في بطاقات المركبات أو الممنوح بموجب الكتب الرسمية الصادرة عن مديرية المرور العامة سيكون معترفاً به في إقليم كردستان، وكذلك الأمر بالنسبة للتظليل الممنوح رسمياً من الجهات المختصة في الإقليم".ويأتي ذلك في ظل حركة مستمرة للمركبات بين المحافظات العراقية وإقليم كردستان، الأمر الذي يجعل توحيد الإجراءات عاملاً مهماً لتجنب إيقاف المركبات أو تسجيل مخالفات بحق أصحابها بسبب اختلاف التعليمات بين المناطق.حرارة الصيف تعيد المطالبات إلى الواجهةومع استمرار موجات الحر التي تشهدها البلاد، يطالب مواطنون الجهات التشريعية والتنفيذية "بإعادة النظر في ضوابط تظليل المركبات، والسماح بنسب محددة منه"، مؤكدين أن "الأمر لا يتعلق بالمظهر أو الخصوصية فقط، وإنما بالحاجة إلى تقليل تعرض السائقين والركاب لأشعة الشمس المباشرة".ويقول مواطنون إن "المركبات تتحول خلال ساعات النهار إلى ما يشبه الأفران المتحركة، خصوصاً عند الوقوف في الشوارع أو أمام الدوائر والأسواق، ما يجعل تظليل الزجاج، حتى وإن كان بنسبة محدودة، عاملاً مساعداً في تخفيف حدة الحرارة داخل المركبة".كما يشير أصحاب سيارات الأجرة ومركبات الحمل إلى أن "طبيعة عملهم تفرض عليهم قضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، الأمر الذي يجعلهم من أكثر الفئات تأثراً بارتفاع درجات الحرارة".ويرى أصحاب المركبات أن "السماح بالتظليل وفق نسب محددة ومدروسة، مع اعتماد آليات واضحة للترخيص والفحص، يمكن أن يحقق التوازن بين متطلبات السلامة المرورية واحتياجات المواطنين".المواطن أمام خيارينويبرز في هذا الملف اختلاف واضح بين ما أعلنته وزارة الداخلية في إقليم كردستان من إمكانية منح تراخيص لتظليل تتجاوز نسبته 80 بالمئة، وبين المقترح المطروح على مستوى قانون المرور الاتحادي، والذي يتجه إلى السماح بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة مجاناً، مع وجود تظليل آخر بمقابل مالي وفق الضوابط.وهذا الاختلاف يفتح باب التساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات التي ستطبق على المركبات المتنقلة بين المحافظات وإقليم كردستان، إلا أن تأكيد مديرية المرور العامة وجود تنسيق وتوحيد للإجراءات قد يسهم في معالجة جزء كبير من هذه الإشكالات.وفي ظل تصاعد درجات الحرارة، يبقى ملف تظليل زجاج المركبات واحداً من الملفات التي تنتظر حسماً تشريعياً وتنفيذياً واضحاً، يراعي في الوقت ذاته متطلبات السلامة المرورية وحاجة المواطنين إلى الحماية من أشعة الشمس، بعيداً عن القرارات المتباينة أو الإجراءات التي قد تضع السائق أمام أكثر من معيار بحسب مكان تسجيل مركبته أو الجهة التي أصدرت ترخيص التظليل.وبينما ينتظر المواطنون إقرار التعديلات المقترحة على قانون المرور، تتجه الأنظار إلى الجهات التشريعية والتنفيذية لحسم ملف التظليل بصورة نهائية، ولا سيما أن المطالبات لم تعد تقتصر على فئة محددة، بل تشمل مختلف أصحاب المركبات، في وقت تتواصل فيه درجات الحرارة المرتفعة التي تجعل القيادة خلال ساعات النهار تحدياً يومياً للكثير من العراقيين.