كردستان تسمح بالتظليل 80 بالمئة.. والبرلمان مازال يبحث السماح بالتظليل 30 بالمئة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
برشلونة يلغي مباراته الودية في دولة عربية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كردستان تسمح بالتظليل 80 بالمئة.. والبرلمان مازال يبحث السماح بالتظليل 30 بالمئة

محليات

2026-08-08 | 05:23
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كردستان تسمح بالتظليل 80 بالمئة.. والبرلمان مازال يبحث السماح بالتظليل 30 بالمئة
421 شوهد

السومرية نيوز – محلي
في وقت تتصاعد فيه درجات الحرارة في معظم المحافظات العراقية، عاد ملف تظليل زجاج المركبات إلى الواجهة مجدداً، وسط مطالبات شعبية بالسماح بالتظليل ولو بنسب محدودة، لتقليل تأثير أشعة الشمس والحرارة المرتفعة على السائقين والركاب، مقابل توجهات رسمية لتنظيم الملف وربطه بضوابط وإجراءات قانونية.

وفي إقليم كردستان، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات جديدة بشأن منح تراخيص تظليل زجاج السيارات، تضمنت السماح بنسب تظليل تصل إلى أكثر من 80 بالمئة، إلى جانب النسب المعتمدة سابقاً، في خطوة من شأنها توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المواطنين الراغبين بتظليل مركباتهم وفق الضوابط المحددة.
وبحسب التعليمات الجديدة، يحق لجميع المواطنين التقديم للحصول على ترخيص التظليل، فيما تشمل الاستفادة أيضاً سيارات الأجرة التاكسي، ومركبات الحمل والشاحنات، فضلاً عن المركبات المسجلة بلوحات المحافظات العراقية الأخرى.
وحددت وزارة الداخلية في إقليم كردستان جملة من الشروط للحصول على الترخيص، أبرزها أن "تكون المركبة مسجلة رسمياً باسم الشخص المتقدم، وأن يكون من المقيمين في إقليم كردستان، بما يجعل منح الترخيص مرتبطاً بملكية المركبة وإقامة صاحبها".
بين تعليمات الإقليم ومقترحات بغداد
وفي المقابل، كشفت مديرية المرور العامة، عن أبرز المقترحات المقدمة لتعديل قانون المرور، والتي تضمنت معالجة عدد من الملفات المرتبطة بحركة المركبات والمخالفات وإجازات السوق، من بينها ملف تظليل زجاج السيارات.
وقال مدير المرور الفريق عدي سمير الحساني، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "مشروع قانون المرور المعدل تمت مناقشته مع لجنة الأمن والدفاع"، مبيناً أن "المشروع تضمن مجموعة من المقترحات التي أعدتها المديرية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين".
وأوضح الحساني أن "التعديلات المقترحة تتعلق، من بين أمور أخرى، بآلية منح إجازة السوق، مع الإبقاء على شرط إكمال المتقدم سن 18 عاماً، بالتزامن مع تطوير آلية الاختبار لتكون أكثر دقة وصعوبة".
كما تضمنت المقترحات إعادة النظر في آلية الغرامات، من خلال تخفيضها إلى النصف ومن ثم إلى 25 بالمئة، مع إلغاء قرار تخفيض الغرامة عند تسديدها خلال ثلاثة أيام، فضلاً عن إلغاء نظام مضاعفة الغرامات.
وفي ملف المخالفات المرورية، اقترحت مديرية المرور العامة "رفع غرامة مخالفة السير بعكس الاتجاه إلى 500 ألف دينار"، فيما حدد مشروع القانون السرعات المسموح بها، لتصل أعلى سرعة إلى 140 كيلومتراً في الساعة على الطرق السريعة، و120 كيلومتراً في الساعة على الطرق الخارجية، و100 كيلومتر في الساعة على الطرق السريعة داخل المدن.
التظليل.. نسبة محدودة مجاناً وأخرى بمقابل
لكن مقترح التظليل يبقى من أكثر البنود التي تحظى باهتمام المواطنين، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وأوضح الحساني أن "المقترح يسمح بتظليل زجاج المركبة بنسبة أولى تتراوح بين 20 و30 بالمئة من دون مقابل مالي، على أن تكون مديرية المرور الجهة المسؤولة عن تنفيذ التظليل".
وبحسب المقترح، فإن التظليل المجاني سيكون مميزاً بشعار مديرية المرور ولون أبيض، في حين سيكون التظليل الذي يتم مقابل مبالغ مالية باللون البني، بهدف التمييز بين النوعين.
وتشير هذه المقترحات إلى توجه نحو تنظيم التظليل بدلاً من منعه بصورة مطلقة، مع وضع علامات مميزة تسمح للجهات المختصة بالتأكد من قانونية التظليل ونسبته.
إجراءات موحدة بين بغداد وأربيل
وفي مؤشر على محاولة إنهاء الاختلافات المتعلقة بالتظليل بين المركز وإقليم كردستان، أكد الحساني أن "مديرية المرور العامة عملت على توحيد الإجراءات مع مديرية المرور في الإقليم".
وبيّن أن "التظليل المثبت في بطاقات المركبات أو الممنوح بموجب الكتب الرسمية الصادرة عن مديرية المرور العامة سيكون معترفاً به في إقليم كردستان، وكذلك الأمر بالنسبة للتظليل الممنوح رسمياً من الجهات المختصة في الإقليم".
ويأتي ذلك في ظل حركة مستمرة للمركبات بين المحافظات العراقية وإقليم كردستان، الأمر الذي يجعل توحيد الإجراءات عاملاً مهماً لتجنب إيقاف المركبات أو تسجيل مخالفات بحق أصحابها بسبب اختلاف التعليمات بين المناطق.
حرارة الصيف تعيد المطالبات إلى الواجهة
ومع استمرار موجات الحر التي تشهدها البلاد، يطالب مواطنون الجهات التشريعية والتنفيذية "بإعادة النظر في ضوابط تظليل المركبات، والسماح بنسب محددة منه"، مؤكدين أن "الأمر لا يتعلق بالمظهر أو الخصوصية فقط، وإنما بالحاجة إلى تقليل تعرض السائقين والركاب لأشعة الشمس المباشرة".
ويقول مواطنون إن "المركبات تتحول خلال ساعات النهار إلى ما يشبه الأفران المتحركة، خصوصاً عند الوقوف في الشوارع أو أمام الدوائر والأسواق، ما يجعل تظليل الزجاج، حتى وإن كان بنسبة محدودة، عاملاً مساعداً في تخفيف حدة الحرارة داخل المركبة".
كما يشير أصحاب سيارات الأجرة ومركبات الحمل إلى أن "طبيعة عملهم تفرض عليهم قضاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، الأمر الذي يجعلهم من أكثر الفئات تأثراً بارتفاع درجات الحرارة".
ويرى أصحاب المركبات أن "السماح بالتظليل وفق نسب محددة ومدروسة، مع اعتماد آليات واضحة للترخيص والفحص، يمكن أن يحقق التوازن بين متطلبات السلامة المرورية واحتياجات المواطنين".
المواطن أمام خيارين
ويبرز في هذا الملف اختلاف واضح بين ما أعلنته وزارة الداخلية في إقليم كردستان من إمكانية منح تراخيص لتظليل تتجاوز نسبته 80 بالمئة، وبين المقترح المطروح على مستوى قانون المرور الاتحادي، والذي يتجه إلى السماح بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة مجاناً، مع وجود تظليل آخر بمقابل مالي وفق الضوابط.
وهذا الاختلاف يفتح باب التساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات التي ستطبق على المركبات المتنقلة بين المحافظات وإقليم كردستان، إلا أن تأكيد مديرية المرور العامة وجود تنسيق وتوحيد للإجراءات قد يسهم في معالجة جزء كبير من هذه الإشكالات.
وفي ظل تصاعد درجات الحرارة، يبقى ملف تظليل زجاج المركبات واحداً من الملفات التي تنتظر حسماً تشريعياً وتنفيذياً واضحاً، يراعي في الوقت ذاته متطلبات السلامة المرورية وحاجة المواطنين إلى الحماية من أشعة الشمس، بعيداً عن القرارات المتباينة أو الإجراءات التي قد تضع السائق أمام أكثر من معيار بحسب مكان تسجيل مركبته أو الجهة التي أصدرت ترخيص التظليل.
وبينما ينتظر المواطنون إقرار التعديلات المقترحة على قانون المرور، تتجه الأنظار إلى الجهات التشريعية والتنفيذية لحسم ملف التظليل بصورة نهائية، ولا سيما أن المطالبات لم تعد تقتصر على فئة محددة، بل تشمل مختلف أصحاب المركبات، في وقت تتواصل فيه درجات الحرارة المرتفعة التي تجعل القيادة خلال ساعات النهار تحدياً يومياً للكثير من العراقيين.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-07
Play
العراق في دقيقة 07-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-07
Play
نشرة ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-07
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Live Talk
Play
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
Play
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
Play
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
Play
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
عشرين
Play
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
Play
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-07
Play
العراق في دقيقة 07-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-07
Play
نشرة ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-07
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Live Talk
Play
Live Talk
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
Play
التمريض… رسالة لا وظيفة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-06
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
Play
سوق الرمادي محافظة الانبار - الحلقة ٩٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-06
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
Play
الاعلامية والممثلة نغم المسعودي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٠ | season 2
15:30 | 2026-08-05
عشرين
Play
عشرين
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
Play
الأربعين الحسيني .. دروس التضحية ومسيرة الإصلاح - عشرين م٥ - الحلقة ٥٤ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
Play
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
Play
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30

اخترنا لك
الإطاحة بثلاثة متهمين وضبط 5 كغم من الكريستال في أربيل
12:58 | 2026-08-08
اغلاق سريع الشعلة بسبب انقلاب صهريج واحتراق سيارات وانفجار خزاناتها
12:35 | 2026-08-08
مصدر من النزاهة للسومرية: القبض على أحمد الجبوري "أبو مازن" بتهم فساد في بغداد
12:22 | 2026-08-08
التربية تؤكد موعد اختبارات المتفوقين والمتميزين
10:32 | 2026-08-08
القبض على شخص عنف طفلاً في كربلاء
09:53 | 2026-08-08
انهيار مبنى سكني في البصرة.. بحث مستمر عن مفقودة
09:22 | 2026-08-08

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.