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رئيس هيئة المنافذ يصدر توجيهات من منفذ ربيعة
محليات
2026-08-08 | 06:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
384 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية
عمر الوائلي
، اليوم السبت، توجيهات خلال زيارته الى منفذ
ربيعة
الحدودي.
وقالت هيئة المنافذ في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، أجرى رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق
عمر عدنان الوائلي
، اليوم السبت، جولة ميدانية في منفذ
ربيعة
الحدودي بمحافظة
نينوى
، للاطلاع على واقع العمل ميدانياً، والوقوف على أبرز الاحتياجات والمعوقات التي تؤثر على انسيابية حركة العمل والتبادل التجاري".
وأضافت ان "الجولة تضمنت تفقد أقسام المنفذ وساحات التبادل والكشف والجوازات والسونارات، والاطلاع عن كثب على آليات دخول وخروج البضائع والمسافرين"، موضحة ان "الوائلي عقد اجتماعاً مع إدارة المنفذ وممثلي الدوائر العاملة فيه، للاستماع إلى أبرز المعوقات الفنية واللوجستية التي تعيق انسيابية العمل".
وشدد رئيس الهيئة خلال الزيارة على "ضرورة الإسراع بمعالجة الاحتياجات ذات الأولوية بالتنسيق مع محافظ نينوى الذي بذل جهود واهتمام وتعاون كبير في الإسراع بتطوير المنفذ وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء المبلغة الينا باجتماع يوم امس برئاسته والذي أعطى بدوره اهتمام كبير في تنشيط حركة التجارة والترانزيت في منفذ ربيعة الحدودي، بما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمنفذ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمسافرين".
وأكد الوائلي أن "منفذ ربيعة يشكل شرياناً حيوياً للتبادل التجاري بين
العراق
والجمهورية العربية السورية"، لافتاً إلى "أهمية رفده بالمستلزمات الفنية والكوادر البشرية المطلوبة".
وأضاف أن "الأولوية في عمل المنفذ هي تسهيل مرور شاحنات المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، وتفعيل حركة الترانزيت العابر للحدود القادم من
تركيا
عبر
سوريا
ومنها إلى العراق، بما يعزز موقع المنفذ في منظومة التجارة الإقليمية والدولية".
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