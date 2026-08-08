رئيس هيئة المنافذ يصدر توجيهات من منفذ ربيعة

وقالت هيئة المنافذ في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس علي فالح ، أجرى رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق ، اليوم السبت، جولة ميدانية في منفذ الحدودي بمحافظة ، للاطلاع على واقع العمل ميدانياً، والوقوف على أبرز الاحتياجات والمعوقات التي تؤثر على انسيابية حركة العمل والتبادل التجاري".وأضافت ان "الجولة تضمنت تفقد أقسام المنفذ وساحات التبادل والكشف والجوازات والسونارات، والاطلاع عن كثب على آليات دخول وخروج البضائع والمسافرين"، موضحة ان "الوائلي عقد اجتماعاً مع إدارة المنفذ وممثلي الدوائر العاملة فيه، للاستماع إلى أبرز المعوقات الفنية واللوجستية التي تعيق انسيابية العمل".وشدد رئيس الهيئة خلال الزيارة على "ضرورة الإسراع بمعالجة الاحتياجات ذات الأولوية بالتنسيق مع محافظ نينوى الذي بذل جهود واهتمام وتعاون كبير في الإسراع بتطوير المنفذ وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء المبلغة الينا باجتماع يوم امس برئاسته والذي أعطى بدوره اهتمام كبير في تنشيط حركة التجارة والترانزيت في منفذ ربيعة الحدودي، بما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمنفذ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للتجار والمسافرين".وأكد الوائلي أن "منفذ ربيعة يشكل شرياناً حيوياً للتبادل التجاري بين والجمهورية العربية السورية"، لافتاً إلى "أهمية رفده بالمستلزمات الفنية والكوادر البشرية المطلوبة".وأضاف أن "الأولوية في عمل المنفذ هي تسهيل مرور شاحنات المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة، وتفعيل حركة الترانزيت العابر للحدود القادم من عبر ومنها إلى العراق، بما يعزز موقع المنفذ في منظومة التجارة الإقليمية والدولية".