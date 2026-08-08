رئيس الوزراء يوجّه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى وفاة الرسول (ص)

وأوضحت لمجلس الوزراء في بيان صادر اليوم (8 آب 2026) أن القرار يأتي بالتزامن مع إحياء ذكرى وفاة الأعظم محمد (ص)، وذلك تمكيناً للمواطنين من أداء المراسيم والزيارات الدينية الخاصة بهذه المناسبة.يُذكر أن العطلة تشمل الوزارات والهيئات الحكومية كافة، وتُستثنى منها عادةً والدوائر الخدمية والصحية لضمان تقديم الخدمات الأساسية وتأمين خطة نقل الزائرين وإدارة الحركة الميدانية أثناء إحياء المناسبة.