القبض على شخص عنف طفلاً في كربلاء

وذكرت القيادة في بيان رد لـ ، أنه "تمكنت في من إلقاء القبض على شخص ظهر في مقاطع فيديو متداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامه بتعنيف طفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وتابعت، أنه "جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت الأجهزة الأمنية المقطع المتداول، وعلى الفور تم تشكيل فريق أمني مشترك من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في وقسم حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في قيادة الشرطة، للتحقق من ملابسات الحادث وتحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع".وأكملت، أنه "بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تمكن الفريق المختص من تحديد مكان الشخص وإلقاء القبض عليه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحقه، وفقاً للقانون، بما يسهم في تعزيز حماية الأسرة والطفولة وترسيخ الأمن المجتمعي".