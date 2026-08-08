التربية تؤكد موعد اختبارات المتفوقين والمتميزين

وذكرت الوزارة في بيان، أن "اختبارات الذكاء للطلبة المتقدمين إلى مدارس المتميزين ستبدأ عند الساعة 8:00 صباحاً، فيما يبدأ التحصيلي للمتقدمين إلى مدارس المتفوقين والمتميزين وثانوية عند الساعة 9:00 صباحاً".ودعت الوزارة، الطلبة إلى "الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدة أن الاختبارات ستجرى وفق الجدول المعلن سابقاً".