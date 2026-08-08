وقال المصدر في حديث لـ ، " حادث حريق الشعلة تسبب بوفاة شخصين نتيجة تعرضهما لنيران مباشرة في اجسامهم".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم السبت، بانقلاب صهريج على سريع الشعلة في العاصمة ، ما تسبب باحتراق عدد من المركبات.